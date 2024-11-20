«Ювентусу» интересен Шик. Клуб может арендовать форварда «Байера» зимой
По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. Эта тема стала еще более актуальной в связи с травмой Душана Влаховича.
Интерес «бьянконери» привлек нападающий «Байера» Шик. В текущем сезоне чех провел 14 матчей за немецкую команду, но лишь 5 раз вышел в стартовом составе. Окружение игрока ищет варианты зимнего трансфера.
«Ювентус» предпочел бы взять форварда в аренду и, возможно, включить в сделку опцию выкупа. Шик привлекает итальянцев не только готовностью сменить команду, но и тем, что его зарплата не станет для клуба обременительной.
Кроме того, «Юве» нравится универсальность Патрика: он может сыграть как единственного центрфорварда, так и в паре с еще одним нападающим.
Отмечается, что 7 лет назад Шик уже был близок к переходу в «Ювентус», но провалил медосмотр.
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