«Ювентусу» интересен Шик. Клуб может арендовать форварда «Байера» зимой

Патрик Шик может перейти в «Ювентус».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. Эта тема стала еще более актуальной в связи с травмой Душана Влаховича .

Интерес «бьянконери» привлек нападающий «Байера » Шик. В текущем сезоне чех провел 14 матчей за немецкую команду, но лишь 5 раз вышел в стартовом составе. Окружение игрока ищет варианты зимнего трансфера.

«Ювентус» предпочел бы взять форварда в аренду и, возможно, включить в сделку опцию выкупа. Шик привлекает итальянцев не только готовностью сменить команду, но и тем, что его зарплата не станет для клуба обременительной.

Кроме того, «Юве» нравится универсальность Патрика : он может сыграть как единственного центрфорварда, так и в паре с еще одним нападающим.

Отмечается, что 7 лет назад Шик уже был близок к переходу в «Ювентус », но провалил медосмотр.