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«Ювентусу» интересен Шик. Клуб может арендовать форварда «Байера» зимой

Патрик Шик может перейти в «Ювентус».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. Эта тема стала еще более актуальной в связи с травмой Душана Влаховича

Интерес «бьянконери» привлек нападающий «Байера» Шик. В текущем сезоне чех провел 14 матчей за немецкую команду, но лишь 5 раз вышел в стартовом составе. Окружение игрока ищет варианты зимнего трансфера. 

«Ювентус» предпочел бы взять форварда в аренду и, возможно, включить в сделку опцию выкупа. Шик привлекает итальянцев не только готовностью сменить команду, но и тем, что его зарплата не станет для клуба обременительной. 

Кроме того, «Юве» нравится универсальность Патрика: он может сыграть как единственного центрфорварда, так и в паре с еще одним нападающим.

Отмечается, что 7 лет назад Шик уже был близок к переходу в «Ювентус», но провалил медосмотр. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoПатрик Шик
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoЮвентус
logoДушан Влахович
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