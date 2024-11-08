Кто забил больше – Овечкин или Роналду? И правда ли, что Яшин был хорош на льду? Это неортодоксальный тест про хоккей

Спортс’’, студия «Гласно» и Т-Банк запустили подкаст «Клюшки, шайбы, два конька» . В каждой серии авторы хоккейного раздела Спортса’’ обсуждают с гостями, что мешает наслаждаться игрой и как это исправить.

Среди гостей – экс-игрок КХЛ Максим Гончаров, блогер Федор Маслов и другие известные люди из спорта и медиа, у которых есть претензии к хоккею.

Вместе с релизом подкаста мы выпустили тест. Внутри – неожиданные факты о хоккее в сравнении футболом, баскетболом и другими играми. Некоторые вопросы наверняка поставят в тупик даже тех, кто еще застал на льду Уэйна Гретцки!

Проверьте, насколько хорошо вы знаете правила и историю хоккея, – и слушайте подкаст , чтобы лучше понять игру.

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