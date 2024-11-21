«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения: «Желаем всего наилучшего ❤️🤍»
«Спартак» поздравил Георгия Джикию с 31-летием.
Экс-защитник красно-белых покинул клуб в конце прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. В сентябре футболист перешел в «Химки».
«Георгию Джикия – 31! 🎉
Поздравляем экс-капитана «Спартака» и обладателя трех трофеев в составе красно-белых с днем рождения! Желаем всего наилучшего ❤️🤍», – говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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