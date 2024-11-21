Генсек РФС про 1:8 «Коломны» от «Амкала» в Кубке: «Не видел подтверждения фактов договорного матча. Просто слабая и бездарная игра, как я понимаю»
В РФС не нашли подтверждений договорного матча между «Коломной» и «Амкалом».
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Напомним, 1 августа «Коломна» разгромно проиграла медиафутбольному «Амкалу» (1:8) в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. После матча стало известно, что защитник команды Кадыргали Симбаев подписан во «ВКонтакте» на паблики о договорных матчах. С ним расторгли контракт.
Футболистов и тренеров «Коломны» вызывали в РФС по запросу департамента защиты игры для дачи объяснений. Администрация города инициировала внеплановую проверку клуба.
«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», – сказал Митрофанов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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