Генсек РФС про 1:8 «Коломны» от «Амкала» в Кубке: «Не видел подтверждения фактов договорного матча. Просто слабая и бездарная игра, как я понимаю»

В РФС не нашли подтверждений договорного матча между «Коломной» и «Амкалом».

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, 1 августа «Коломна » разгромно проиграла медиафутбольному «Амкалу» (1:8) в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. После матча стало известно, что защитник команды Кадыргали Симбаев подписан во «ВКонтакте» на паблики о договорных матчах. С ним расторгли контракт.

Футболистов и тренеров «Коломны» вызывали в РФС по запросу департамента защиты игры для дачи объяснений. Администрация города инициировала внеплановую проверку клуба.

«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», – сказал Митрофанов.