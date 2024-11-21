Нагельсманн может еще на два года остаться в сборной Германии после ЧМ-2026. Ведутся переговоры

Юлиана Нагельсманна хотят оставить во главе сборной Германии.

Немецкий футбольный союз хотел бы продолжить сотрудничество со специалистом после ЧМ-2026 .

Сообщается, что стороны ведут переговоры о продлении договора еще на два года.

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. На Евро-2024 команда уступила Испании в четвертьфинале.