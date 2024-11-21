Нагельсманн может еще на два года остаться в сборной Германии после ЧМ-2026. Ведутся переговоры
Юлиана Нагельсманна хотят оставить во главе сборной Германии.
Немецкий футбольный союз хотел бы продолжить сотрудничество со специалистом после ЧМ-2026.
Сообщается, что стороны ведут переговоры о продлении договора еще на два года.
Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. На Евро-2024 команда уступила Испании в четвертьфинале.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
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