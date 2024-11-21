Мата приобрел долю в «Сан-Диего», который войдет в МЛС с 2025 года. Хавбек «Вестерн Сидней» – первый действующий футболист-совладелец клуба лиги
В среду клуб, который войдет в МЛС с 2025 года, объявил о приобретении экс-игроком «Манчестер Юнайтед» части акций. Мата, выступающий за австралийский «Вестерн Сидней», стал первым действующим иностранным игроком, приобретшим долю в клубе МЛС. До сих пор единственным иностранным футболистом-совладельцем клуба МЛС был Дэвид Бекхэм, которому принадлежит доля в «Интер Майами».
Один из владельцев «Сан-Диего» и президент клуба Мохаммед Мансур владеет сетью академий Right to Dream, партнером которой является Мата.
«Присоединение к «Сан-Диего» – прекрасная возможность помочь создать что-то действительно особенное в городе и лиге, которые переживают невероятный рост. Приверженность этого клуба и Right to Dream влиянию на общество, совершенствованию и стремлению к долгосрочному успеху полностью соответствует моим личным ценностям.
С нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и страстью к игре и начать совместную работу, чтобы построить клуб, который вдохновляет на поле и за его пределами», – сказал Мата.
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