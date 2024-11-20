Главный скаут «Униона» возьмет перерыв в работе, чтобы баллотироваться в Бундестаг
Берлинский клуб объявил, что Оливер Рунерт, занимающий должность главного скаута, с января приостановит свою деятельность, поскольку намерен баллотироваться в парламент Германии.
Рунерт сосредоточится на предвыборной кампании в Бундестаг, досрочные выборы в который, как ожидается, состоятся в феврале 2025 года. Действующий канцлер Олаф Шольц, согласно прогнозам, потеряет вотум доверия на голосовании, намеченном на следующий месяц.
Как передает Get Football News Germany, Оливер будет баллотироваться в Берлине и является главным кандидатом от партии «Альянс» Сары Вагенкнехт в столице Германии. Ранее Рунерт уже занимался политической деятельностью в своем родном городе Изерлон и заявил о своем стремлении быть избранным в Бундестаг.
Пока неизвестно когда Рунерт вернется к работе в «Унион», вероятно, это будет зависеть от его успеха на выборах. Оливер, ранее занимавший аналогичную должность в «Шальке», сыграл ключевую роль в приглашении игроков, которые вывели клуб в Лигу чемпионов в позапрошлом сезоне.
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