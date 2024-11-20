Эмилиано Мартинес: «Аргентина выиграла Кубок Америки, лидирует в отборе ЧМ, мы должны гордиться. Нельзя расслабляться»
Эмилиано Мартинес высказался о высоких требованиях в сборной Аргентины.
Команда Лионеля Скалони обыграла Перу в 12-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 (1:0). Аргентина с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая Уругвай на 5 баллов.
«Мы выиграли Кубок Америки, лидируем в отборе. Мы должны гордиться этим.
Чтобы быть здесь, нужно хорошо проявлять себя в клубах. Мы не можем расслабляться», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
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