  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эмилиано Мартинес: «Аргентина выиграла Кубок Америки, лидирует в отборе ЧМ, мы должны гордиться. Нельзя расслабляться»
3

Эмилиано Мартинес: «Аргентина выиграла Кубок Америки, лидирует в отборе ЧМ, мы должны гордиться. Нельзя расслабляться»

Эмилиано Мартинес высказался о высоких требованиях в сборной Аргентины.

Команда Лионеля Скалони обыграла Перу в 12-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 (1:0). Аргентина с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая Уругвай на 5 баллов.

«Мы выиграли Кубок Америки, лидируем в отборе. Мы должны гордиться этим.

Чтобы быть здесь, нужно хорошо проявлять себя в клубах. Мы не можем расслабляться», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
logoСборная Аргентины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Перу по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoЭмилиано Мартинес
logoАстон Вилла
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На Месси судьи ставили фолы за каждое прикосновение пальцем. Нас толкали, но нарушения не фиксировались». Форвард Перу Герреро о матче с Аргентиной
71сегодня, 09:22
«Марадона – лучший футболист в истории!» Кандела об аргентинце
39сегодня, 09:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Челси» осудил гомофобные комментарии в адрес футболистки Керр, которая ждет ребенка
15 минут назад
Из-за сигнала ракетной опасности матч брянского «Динамо» и «Иртыша» во Второй лиге прерывался на 45 минут
2410 минут назадВидео
Кузяев вернется в «Зенит» зимой с вероятностью 60-70%. Клуб ведет переговоры с хавбеком «Гавра» (Иван Карпов)
2730 минут назад
Дюков о допуске России к отбору ЧМ-2026: «Мы должны использовать каждую возможность, чтобы принять там участие. Пока есть теоретические шансы, нужно это делать»
1243 минуты назад
«Что ты делаешь, придурок?» Месси – защитнику Перу Самбрано после толчка в плечо
5455 минут назад
Дмитрий Булыкин: «Подумаю об участии в выборах президента РФС. В России далекие от футбола люди работают в клубах. Стране нужны профессионалы, которые с детства в игре»
23сегодня, 11:39
Генсек РФС: «Игроки получают символическую сумму за вызов в сборную – сильно меньше 5 тысяч долларов. Она несопоставима с их зарплатами»
19сегодня, 11:34
Документальный фильм о Винисиусе выйдет в 2025-м. Netflix анонсировал его фразой игрока «Реала» после церемонии «Золотого мяча»: «Вы не готовы»
87сегодня, 11:24Фото
Все документы по контракту Пепа с «Ман Сити» готовы. Соглашение будет действовать до 2026 года с опцией продления на год (Фабрицио Романо)
26сегодня, 11:06
Тикнизян о ежемесячных расходах: «100-150 тысяч рублей в семье достаточно будет. Финансами занимается жена – у меня деньги быстро испарятся, трачу на такси в основном»
74сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
Главный скаут «Униона» возьмет перерыв в работе, чтобы баллотироваться в Бундестаг
7 минут назад
Матерацци хотел бы поговорить с Зиданом впервые после ЧМ-2006: «Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним. Зинедин – легенда футбола»
1232 минуты назад
«Рубин» принимает «Акрон». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!
45 минут назадРеклама
Капитан «Акрона» о Дзюбе: «На его месте хотели бы высказаться многие, но смелости хватило только у него»
253 минуты назад
«Тоттенхэм» обжалует срок дисквалификации Бентанкура за шутку о корейцах. Минимальное наказание за расизм – 6 матчей
6сегодня, 11:14
«Краснодар» готов выплатить отступные за защитника «Рубина» Рожкова. Казанцы готовят улучшенный контракт для 19-летнего игрока (Legalbet)
17сегодня, 10:53
Жирков о словах Дзюбы про бывших тренеров: «Когда человек не играет, поведение может меняться. Везде разные нюансы. А так Артем всегда был веселым, позитивным»
2сегодня, 10:40
«Ювентусу» интересен Шик. Клуб может арендовать форварда «Байера» зимой
4сегодня, 10:33
Марокко, Камерун, Алжир, Сенегал, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Нигерия, Зимбабве и другие сборные сыграют на Кубке Африки-2025
4сегодня, 10:25
Виейра возглавил «Дженоа». Команда идет 17-й в Серии А
6сегодня, 10:12Фото