Эмилиано Мартинес: «Аргентина выиграла Кубок Америки, лидирует в отборе ЧМ, мы должны гордиться. Нельзя расслабляться»

Эмилиано Мартинес высказался о высоких требованиях в сборной Аргентины.

Команда Лионеля Скалони обыграла Перу в 12-м туре отборочного турнира ЧМ-2026 (1:0). Аргентина с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая Уругвай на 5 баллов.

«Мы выиграли Кубок Америки, лидируем в отборе. Мы должны гордиться этим.

Чтобы быть здесь, нужно хорошо проявлять себя в клубах. Мы не можем расслабляться», – сказал вратарь «Астон Виллы » и сборной Аргентины .