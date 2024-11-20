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«Марадона – лучший футболист в истории!» Кандела об аргентинце

Венсан Кандела назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Диего Армандо Марадона – лучший футболист в истории!» – сказал бывший игрок сборной Франции.

Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 32 гола, став чемпионом мира в 1986 году. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Венсан Кандела
logoСборная Аргентины по футболу
logoДиего Марадона
logoвысшая лига Аргентина
logoБарселона
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logoНьюэллс Олд Бойз
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