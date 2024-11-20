«Марадона – лучший футболист в истории!» Кандела об аргентинце
Венсан Кандела назвал лучшего игрока в истории футбола.
«Диего Армандо Марадона – лучший футболист в истории!» – сказал бывший игрок сборной Франции.
Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 32 гола, став чемпионом мира в 1986 году.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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