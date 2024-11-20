«Марадона – лучший футболист в истории!» Кандела об аргентинце

Венсан Кандела назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Диего Армандо Марадона – лучший футболист в истории!» – сказал бывший игрок сборной Франции.

Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс », «Бока Хуниорс », «Барселону», «Наполи », «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз ». В составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 32 гола, став чемпионом мира в 1986 году.