Марокко, Камерун, Алжир, Сенегал, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Нигерия, Зимбабве и другие сборные сыграют на Кубке Африки-2025
Определились все участники Кубка Африки-2025.
Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.
По итогам квалификации путевку на турнир получили следующие сборные: Марокко (страна-хозяйка), Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола, Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Габон, Уганда, ЮАР, Тунис, Нигерия, Зимбабве, Замбия, Мали, Коморские Острова, Судан, Бенин, Танзания, Ботсвана, Мозамбик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Африканской конфедерации футбола
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