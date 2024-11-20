Марокко, Камерун, Алжир, Сенегал, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Нигерия, Зимбабве и другие сборные сыграют на Кубке Африки-2025

Определились все участники Кубка Африки-2025.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

По итогам квалификации путевку на турнир получили следующие сборные: Марокко (страна-хозяйка), Буркина-Фасо , Камерун , Алжир, ДР Конго , Сенегал , Египет , Ангола , Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Габон , Уганда , ЮАР , Тунис , Нигерия , Зимбабве , Замбия , Мали, Коморские Острова , Судан , Бенин , Танзания , Ботсвана , Мозамбик .