  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марокко, Камерун, Алжир, Сенегал, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Нигерия, Зимбабве и другие сборные сыграют на Кубке Африки-2025
3

Марокко, Камерун, Алжир, Сенегал, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Нигерия, Зимбабве и другие сборные сыграют на Кубке Африки-2025

Определились все участники Кубка Африки-2025.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

По итогам квалификации путевку на турнир получили следующие сборные: Марокко (страна-хозяйка), Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола, Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Габон, Уганда, ЮАР, Тунис, Нигерия, Зимбабве, Замбия, Мали, Коморские Острова, Судан, Бенин, Танзания, Ботсвана, Мозамбик.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Африканской конфедерации футбола
logoСборная Марокко по футболу
logoсборная Камеруна по футболу
logoсборная Буркина-Фасо
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoсборная Анголы
logoсборная Уганды
logoсборная ЮАР по футболу
logoсборная Габона
logoСборная Туниса по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoсборная Зимбабве
logoСборная Замбии по футболу
logoСборная Танзании по футболу
logoсборная Коморских островов
logoсборная Судана
logoсборная Бенина
logoсборная Ботсваны
logoсборная Мозамбика
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Мали по футболу
logoсборная Алжира по футболу
logoсборная Экваториальной Гвинеи
logoКубок Африки
Конфедерация африканского футбола
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Все документы по контракту Пепа с «Ман Сити» готовы. Соглашение будет действовать до 2026 года с опцией продления на год (Фабрицио Романо)
19 минут назад
Научим делать интервью, писать тексты и записывать подкасты. Заходите на бесплатный курс спортивного блогинга от Спортса’’ – «Прожектор Трибуны»!
215 минут назадТрибуна
Тикнизян о ежемесячных расходах: «В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей. Финансами занимается жена – у меня деньги быстро испарятся»
816 минут назад
Денис Глушаков: «Спартак» был и всегда будет народной командой. Спартаковский дух никто не испортил»
1126 минут назад
Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м (Иван Карпов)
2035 минут назад
«60-70% стран за возвращение России к официальным турнирам. Есть шансы попасть на Евро-2028». Генсек РФС об отстранении
73сегодня, 09:57
Предки Винисиуса жили в Камеруне. Бразильский вингер «Реала» узнал об этом перед матчем с Уругваем, сдав тест ДНК
95сегодня, 09:48Фото
«На Месси судьи ставили фолы за каждое прикосновение пальцем. Нас толкали, но нарушения не фиксировались». Форвард Перу Герреро о матче с Аргентиной
47сегодня, 09:22
Президент Серии А: «Мы на уровне АПЛ по качеству изображения. У нас шесть команд в лидирующей группе в двух очках друг от друга. За пять лет четыре разных победителя»
25сегодня, 09:18
«Марадона – лучший футболист в истории!» Кандела об аргентинце
35сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» обжалует срок дисквалификации Бентанкура за шутку о корейцах. Минимальное наказание за расизм – 6 матчей бана
1 минуту назад
«Краснодар» готов выплатить отступные за защитника «Рубина» Рожкова. Казанцы готовят улучшенный контракт для 19-летнего игрока (Legalbet)
722 минуты назад
Жирков о словах Дзюбы про бывших тренеров: «Когда человек не играет, поведение может меняться. Везде разные нюансы. А так Артем всегда был веселым, позитивным»
235 минут назад
«Ювентусу» интересен Шик. Клуб может арендовать форварда «Байера» зимой
342 минуты назад
Виейра возглавил «Дженоа». Команда идет 17-й в Серии А
2сегодня, 10:12Фото
Рафинья о свисте фанатов Бразилии после 1:1 с Уругваем: «Извините, но мы играли чертовски хорошо. Нас будет трудно обыграть»
6сегодня, 10:06
ЦСКА встретится с «Ростовом». Приходите на домашнюю игру против ростовчан!
1сегодня, 10:00Реклама
Глушаков может стать играющим тренером «Химок». Инвестор Садыгов сообщил: «В его контракте была эта опция»
4сегодня, 09:46
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о судействе: «Вопросы касаются системы, а не качества. Мы задали вопрос, что сделано и что не сделано. Ответа не получили»
сегодня, 09:36
Жоаозиньо о Дугласе: «Для сборной России он был бы очень полезен. Сантос – лучший левый защитник РПЛ, может играть и на других позициях»
4сегодня, 09:26