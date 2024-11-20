«Рубин» принимает «Акрон». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!
В 16-м туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Акроном».
Матч пройдет в пятницу, 22 ноября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы по итогам 15 туров идут на седьмой строчке в турнирной таблице с 19-ю очками. «Акрон» же находится на девятом месте, обладая 16-ю очками.
Перед матчем в 18:00 гостей стадиона ждет выступление популярного артиста Amchi. Приходите поддержать казанцев в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости