«Рубин» принимает «Акрон». Казанцы, приходите поддержать команду на стадионе!

В 16-м туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Акроном».

Матч пройдет в пятницу, 22 ноября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы по итогам 15 туров идут на седьмой строчке в турнирной таблице с 19-ю очками. «Акрон» же находится на девятом месте, обладая 16-ю очками.

Перед матчем в 18:00 гостей стадиона ждет выступление популярного артиста Amchi. Приходите поддержать казанцев в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .