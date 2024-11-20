Winline и РПЛ запустили проект для болельщиков Winline Трофи Тур, старт – в Грозном

Winline и РПЛ запустили Winline Трофи Тур.

Winline и российская Премьер-лига запускают Winline Трофи Тур – праздник для российских болельщиков, выстроенный вокруг кубка победителей РПЛ .

Первый этап проекта пройдет с 25 ноября по 2 декабря в столице Чеченской Республики, Грозном, и включит в себя игру 17-го тура РПЛ между «Ахматом » и московским «Динамо ».

Праздник будет регулярно проводиться в течение сезона-2024/25 в разных регионах страны, объединяя болельщиков, команды и города вокруг трофея. Трофей будет представлен в городах клубов Премьер-лиги. Будут организованы фото-зоны, конкурсы и розыгрыши призов.

В рамках Winline Трофи Тура в Грозном пройдет тренировка футболистов «Ахмата» в одной из городских локаций, а болельщики получат шанс принять участие в конкурсе, главным призом которого станет заключение однодневного «контракта» с клубом с погружением в жизнь команды.

Дополнительная и более детальная информация о проведении Winline Трофи Тур будет в ближайшее время опубликована на официальных каналах коммуникаций Премьер-лиги и «Ахмата».