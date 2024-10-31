Булыкин о Батракове: «Если ему завтра «Барса» предложит контракт, то надо сразу лететь туда. А так ему нужно заматереть. Важно, чтобы не испортили большими деньгами»
Дмитрий Булыкин высказался о будущем Алексея Батракова.
В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Локомотива» 8 голов и 6 ассистов.
- Батракову всего 19. Ему еще надо провести в Премьер-лиге пару лет или стоит уехать пораньше?
– Если ему завтра «Барселона» предложит контракт, то надо собирать чемоданы и сразу лететь туда. А так ему нужно заматереть.
Важно, чтобы Батракова не испортили большими деньгами, как это у нас часто бывает. А то ему принесут сейчас какой-нибудь контракт на огромную сумму – и это станет проблемой. Игрок может подумать, что достиг определенного уровня, расслабиться и тренироваться вполсилы, потерять мотивацию.
Так что я бы пожелал Алексею оставаться скромным и посвятить себя полностью футболу, – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Российская газета»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости