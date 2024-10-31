Булыкин о Батракове: «Если ему завтра «Барса» предложит контракт, то надо сразу лететь туда. А так ему нужно заматереть. Важно, чтобы не испортили большими деньгами» 

Дмитрий Булыкин высказался о будущем Алексея Батракова.

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Локомотива » 8 голов и 6 ассистов.

- Батракову всего 19. Ему еще надо провести в Премьер-лиге пару лет или стоит уехать пораньше?

– Если ему завтра «Барселона» предложит контракт, то надо собирать чемоданы и сразу лететь туда. А так ему нужно заматереть.

Важно, чтобы Батракова не испортили большими деньгами, как это у нас часто бывает. А то ему принесут сейчас какой-нибудь контракт на огромную сумму – и это станет проблемой. Игрок может подумать, что достиг определенного уровня, расслабиться и тренироваться вполсилы, потерять мотивацию.

Так что я бы пожелал Алексею оставаться скромным и посвятить себя полностью футболу, – сказал экс-игрок сборной России.