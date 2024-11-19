Пике о «Реале»: «Каждая попытка собрать столько звезд заканчивалась провалом. Когда каждый ведет свою собственную войну, команда становится набором индивидуальностей»
Жерар Пике высказался о проблемах звездного состава «Реала».
«Исторически сложилось так, что когда они хотели собрать вместе так много звезд, это всегда заканчивалось провалом. У них отличный состав, но с таким эго всегда трудно справляться. У них одиннадцать игроков, и среди них много звезд.
Звездам необходимо хорошо ладить друг с другом и отдавать пасы друг другу. Когда каждый ведет свою собственную войну, команда становится набором индивидуальностей», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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