Пике о «Реале»: «Каждая попытка собрать столько звезд заканчивалась провалом. Когда каждый ведет свою собственную войну, команда становится набором индивидуальностей»

Жерар Пике высказался о проблемах звездного состава «Реала».

«Исторически сложилось так, что когда они хотели собрать вместе так много звезд, это всегда заканчивалось провалом. У них отличный состав, но с таким эго всегда трудно справляться. У них одиннадцать игроков, и среди них много звезд.

Звездам необходимо хорошо ладить друг с другом и отдавать пасы друг другу. Когда каждый ведет свою собственную войну, команда становится набором индивидуальностей», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.