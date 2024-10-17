Моуринью хочет видеть Фати и Регилона в «Фенербахче». С вингером «Барсы» свяжутся в ближайшие недели

«Фенербахче» вернется к варианту с Ансу Фати в ближайшее время.

Как сообщает As, турецкий клуб планирует активно работать над усилением состава зимой. Главный тренер Жозе Моуринью хотел бы видеть в команде вингера «Барселоны», а также защитника «Тоттенхэма » Серхио Регилона .

Летом «Фенербахче» уже интересовался возможностью арендовать Фати . Ожидается, что в ближайшие недели Марио Бранко, спортивный директор стамбульского клуба, свяжется с представителями Ансу с той же целью.

В то же время к полузащитнику турецкой команды Исмаилу Юксеку проявляют интерес «Атлетико », «Бенфика» и «Марсель». Мадридцы предлагали летом 3 млн евро, «Фенербахче» просил 10 млн.