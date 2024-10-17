Моуринью хочет видеть Фати и Регилона в «Фенербахче». С вингером «Барсы» свяжутся в ближайшие недели
«Фенербахче» вернется к варианту с Ансу Фати в ближайшее время.
Как сообщает As, турецкий клуб планирует активно работать над усилением состава зимой. Главный тренер Жозе Моуринью хотел бы видеть в команде вингера «Барселоны», а также защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.
Летом «Фенербахче» уже интересовался возможностью арендовать Фати. Ожидается, что в ближайшие недели Марио Бранко, спортивный директор стамбульского клуба, свяжется с представителями Ансу с той же целью.
В то же время к полузащитнику турецкой команды Исмаилу Юксеку проявляют интерес «Атлетико», «Бенфика» и «Марсель». Мадридцы предлагали летом 3 млн евро, «Фенербахче» просил 10 млн.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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