«Бавария» хочет подписать конкурента Кейну. Дьокереш, Мармуш, Шешко, Опенда – в списке

«Бавария» рассматривает 4 нападающих на роль конкурента Кейну.

По данным Sport Bild, мюнхенцы хотят найти конкурента и потенциальную замену 31-летнему англичанину в долгосрочном периоде.

«Бавария » рассматривает 4 кандидатуры: Омар Мармуш («Айнтрахт »), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Беньямин Шешко и Лои Опенда (оба – «РБ Лейпциг »).

Отмечается, что на Дьокереша и Шешко также претендует «Манчестер Юнайтед», на Мармуша – «Ливерпуль».