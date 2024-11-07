«Бавария» хочет подписать конкурента Кейну. Дьокереш, Мармуш, Шешко, Опенда – в списке
«Бавария» рассматривает 4 нападающих на роль конкурента Кейну.
По данным Sport Bild, мюнхенцы хотят найти конкурента и потенциальную замену 31-летнему англичанину в долгосрочном периоде.
«Бавария» рассматривает 4 кандидатуры: Омар Мармуш («Айнтрахт»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Беньямин Шешко и Лои Опенда (оба – «РБ Лейпциг»).
Отмечается, что на Дьокереша и Шешко также претендует «Манчестер Юнайтед», на Мармуша – «Ливерпуль».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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