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  • Сон об извинениях Бентанкура за шутку о корейцах: «Он почти заплакал, ему было очень стыдно. Мы все люди и совершаем ошибки, но учимся на них»
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Сон об извинениях Бентанкура за шутку о корейцах: «Он почти заплакал, ему было очень стыдно. Мы все люди и совершаем ошибки, но учимся на них»

Сон Хын Мин рассказал о раскаянии Родриго Бентанкура из-за шутки о корейцах.

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях. Футбольная ассоциация Англии предъявила хавбеку «Тоттенхэма» обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

«Я люблю Родриго, люблю его. У нас много хороших воспоминаний, мы играем вместе с тех пор, как он перешел [в январе 2022 года]. Он все осознал и сразу извинился, когда у нас был отпуск. Я был дома и даже не понимал, что происходит. Он отправил мне длинное сообщение, и было видно, что оно шло от сердца.

Когда мы вернулись после отпуска, ему было очень стыдно, он почти заплакал, когда публично и лично извинялся. Ему было очень жаль. Мы все люди и все совершаем ошибки, учимся на них», – сказал Сон.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Score
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoСон Хын Мин
logoРодриго Бентанкур
дискриминация
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