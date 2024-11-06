«Хотите развеяться на матчах еврокубков – дождитесь кремации. Совет болельщикам «Динамо» в первую очередь». Воробьев о том, повлияет ли победа Трампа на бан России
Анатолий Воробьев считает, что выборы в США не повлияют на бан российских команд.
Победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. По последним данным Associated Press, 78-летний политик набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
«Совет болельщикам. Хотите развеяться на матчах еврокубков – дождитесь кремации.
Безусловно, в первую очередь совет адресован болельщикам «Динамо». Их калабуховский дом сгорел вместе с ними в Краснодаре», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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