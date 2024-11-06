Анатолий Воробьев считает, что выборы в США не повлияют на бан российских команд.

Победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп . По последним данным Associated Press⁩, 78-летний политик набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.

«Совет болельщикам. Хотите развеяться на матчах еврокубков – дождитесь кремации.

Безусловно, в первую очередь совет адресован болельщикам «Динамо ». Их калабуховский дом сгорел вместе с ними в Краснодаре», – сказал бывший генеральный секретарь РФС .