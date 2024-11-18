Обзор матча «Алания» – «Ротор» (1:3) был опубликован через сутки после матча. Трансляции игры Первой лиги не было из-за проблем с электричеством в Грозном
Видео с матча 19-го тура Мелбет Первой лиги появилось с большой задержкой.
Игра «Алания» – «Ротор» прошла в Грозном на стадионе имени Билимханова, где владикавказцы проводят домашние матчи из-за проблем со своим стадионом, ее прямая трансляция сорвалась из-за отсутствия на арене электричества и скоростного интернета. Для освещения поля использовали резервный генератор.
Обзор и полная запись матча появились около 15:00 мск на следующий день.
«Ротор» выиграл 3:1, забив 3 мяча к 34-й минуте. Волгоградцы благодаря победе поднялись на 8-е место с 26 очками, «Алания» идет на 17-м – предпоследнем месте с 18 очками. Из Первой лиги вылетают 3 команды, от безопасного 15-го места команда Спартака Гогниева отстает на 1 балл.
Опубликовано: Sports
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