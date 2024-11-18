Драка «Сочи» с «Тюменью» сразу после гола: вспыхнули на 90+

Развязка из Первой лиги.

Матч «Тюмени» и «Сочи» в Мелбет Первой лиге вместо нулевой ничьей закончился эмоционально и жестко.

В добавленное время подряд удаление у «Тюмени», победный гол «Сочи» со штрафного, драка и удаление у гостей.

Два удаления, гол, драка – концовка с бурей эмоций.

На 90-й минуте нападающий «Тюмени» Данил Карпов остановил на фланге Владимира Писарского и, судя по всему, попал ему рукой по лицу. Судья сразу дал желтую – вторую для Карпова.

После этого «Сочи» прижал аутсайдера к воротам, но победный гол забили только со штрафного на 95-й минуте. Руслан Барт обвел стенку – и мяч от штанги заскочил в ворота.

«Тюмень» бросилась отыгрываться: на угловой в штрафную сочинцев на 97-й минуте прибежал даже вратарь хозяев. Сравнять не получилось – наоборот, гости чуть не убежали в атаку. Впрочем, это было уже не важно, потому что судья остановил игру из-за драки.

Футболисты обеих команд сначала потолкались, а потом перешли на захваты из UFC. В потасовку вмешались обе скамейки. Особо активных разнимали – благодаря этому драка не разрослась. Капитан «Тюмени» Денис Ткачук показывал, что кто-то пнул кого-то лежачего. В итоге удалили только Кирилла Суслова из «Сочи».

«Там некрасиво поступили игроки «Сочи»: втроем на одного навалились, а мы просто своего защищали, – объяснял защитник «Тюмени» Александр Бем во флеш-интервью. – Так делать нельзя, сами игроки «Сочи» должны объяснить это одноклубникам. Это не по-мужски. В футболе бьются все, но до такого доходить не должно».

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«Тюмень» с последнего места до 95-й минуты удерживала ничью против самой дорогой команды Первой лиги. По этому поводу даже поиронизировал тренер хозяев Игорь Меньщиков: «Когда «Сочи» забили, они радовались так, будто Лигу чемпионов выиграли. Наверное, это показывает, что мы доставили много хлопот команде, которая ставит задачу выхода в РПЛ».

Впрочем, сочинцев тоже можно понять. Для команды Роберта Морено эта победа стала первой гостевой в Первой лиге с 25 августа – тогда обыграли «Уфу» (4:3). До этого было пять ничьих и поражение от КАМАЗа.

С домашней формой все получше, но вот именно неумение дожимать на выезде и сформировало отставание «Сочи» от лидеров – до лидирующей «Балтики» восемь очков.

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