«Реал» обсуждает с 21-летним Асенсио продление контракта на улучшенных условиях (Relevo)
«Реал» уже считает Рауля Асенсио важным футболистом.
По данным Relevo, в клубе уже оценивают 21-летнего испанца как игрока основной команды, а не «Кастильи», и хотят продлить с ним контракт, истекающий в 2026 году. При этом будут улучшены и условия соглашения.
Отмечается, что клуб уже несколько раз общался с агентом футболиста и его ближайшим окружением. Никаких проблем не ожидается, все стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Асенсио пока провел за «Реал» только одну игру – против «Осасуны». Он отметился голевой передачей на 42-й минуте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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