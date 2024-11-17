«Реал» обсуждает с 21-летним Асенсио продление контракта на улучшенных условиях (Relevo)

«Реал» уже считает Рауля Асенсио важным футболистом.

По данным Relevo, в клубе уже оценивают 21-летнего испанца как игрока основной команды, а не «Кастильи », и хотят продлить с ним контракт, истекающий в 2026 году. При этом будут улучшены и условия соглашения.

Отмечается, что клуб уже несколько раз общался с агентом футболиста и его ближайшим окружением. Никаких проблем не ожидается, все стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Асенсио пока провел за «Реал » только одну игру – против «Осасуны». Он отметился голевой передачей на 42-й минуте.