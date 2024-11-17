Палмер – самый ценный игрок «Челси» в этом сезоне по версии ESPN. Мудрик не попал в топ-15
Коул Палмер признан ESPN самым ценным футболистом «Челси» в этом сезоне.
Полузащитник занял первое место в рейтинге, составленном на основании выступлений футболистов в первой части сезона.
В топ-15 по полезности вошли:
1. Коул Палмер.
2. Мойсес Кайседо.
3. Николас Джексон.
4. Ливай Колуилл.
5. Нони Мадуэке.
6. Ромео Лавия.
7. Мало Гюсто.
8. Уэсли Фофана.
9. Марк Кукурелья.
10. Энцо Фернандес.
11. Педру Нету.
12. Роберт Санчес.
13. Рис Джеймс.
14. Джейдон Санчо.
15. Тосин Адарабио.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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