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Палмер – самый ценный игрок «Челси» в этом сезоне по версии ESPN. Мудрик не попал в топ-15

Коул Палмер признан ESPN самым ценным футболистом «Челси» в этом сезоне.

Полузащитник занял первое место в рейтинге, составленном на основании выступлений футболистов в первой части сезона.

В топ-15 по полезности вошли:

1. Коул Палмер.

2. Мойсес Кайседо.

3. Николас Джексон.

4. Ливай Колуилл.

5. Нони Мадуэке.

6. Ромео Лавия.

7. Мало Гюсто.

8. Уэсли Фофана.

9. Марк Кукурелья.

10. Энцо Фернандес.

11. Педру Нету.

12. Роберт Санчес.

13. Рис Джеймс.

14. Джейдон Санчо.

15. Тосин Адарабио.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
ESPN
logoТосин Адарабиойо
logoМарк Кукурелья
logoДжейдон Санчо
logoПедру Нету
logoРис Джеймс
logoРоберт Санчес
logoНони Мадуэке
logoЭнцо Фернандес
logoУэсли Фофана
logoМойсес Кайседо
logoЛивай Колуилл
logoМало Гюсто
logoКоул Палмер
logoРомео Лавия
logoНиколас Джексон
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