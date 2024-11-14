Палмер о переходе в «Челси» в последний день окна: «Вечером тренировался с «Сити» и при каждой паузе спрашивал у экипировщика или доктора, договорились ли клубы»

Коул Палмер рассказал, что следил за новостями о своем трансфере на тренировке.

Полузащитник был приобретен «Челси » у «Манчестер Сити » в последний день летнего трансферного окна в 2023 году. За него заплатили 40+5 млн фунтов.

«Помню, как в среду вечером тренировался с «Сити», и в новостях говорили, что клубы пытаются согласовать цену.

Всякий раз, когда мяч уходил за пределы поля, я спрашивал у экипировщика или доктора, договорились ли клубы.

У меня не было возможности сообщить многим о своем уходе [из-за позднего согласования сделки]. Мне просто оставалось забрать свои вещи. Я написал в общекомандный чат, поблагодарил всех. Вот и все», – сказал Палмер.