«Ливерпуль» начал переговоры с Керкезом из «Борнмута». 21-летний защитник также интересен «МЮ»
По информации Caught Offside, клуб начал переговоры по трансферу защитника «Борнмута». «Красные» связались с клубом, а также получили разрешение на первичные контакты с 21-летним игроком.
Нынешний спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз приобрел игрока во время работы в «Борнмуте» и теперь планирует осуществить его трансфер в новый клуб.
Подчеркивается, что мерсисайдцы ищут подмену Эндрю Робертсону и Костасу Цимикасу с перспективой заменить их в основе в будущем.
В подписании венгерского футболиста, по сообщению Relevo, также заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Transfermark оценивает левого защитника в 20 млн евро. В этом сезоне Керкез провел 11 матчей в АПЛ, на его счету 2 результативные передачи. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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