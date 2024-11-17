«Ливерпуль» начал переговоры с Керкезом из «Борнмута». 21-летний защитник также интересен «МЮ»

«Ливерпуль» хочет подписать Милоша Керкеза.

По информации Caught Offside, клуб начал переговоры по трансферу защитника «Борнмута ». «Красные» связались с клубом, а также получили разрешение на первичные контакты с 21-летним игроком.

Нынешний спортивный директор «Ливерпуля » Ричард Хьюз приобрел игрока во время работы в «Борнмуте» и теперь планирует осуществить его трансфер в новый клуб.

Подчеркивается, что мерсисайдцы ищут подмену Эндрю Робертсону и Костасу Цимикасу с перспективой заменить их в основе в будущем.

В подписании венгерского футболиста, по сообщению Relevo, также заинтересован «Манчестер Юнайтед ».

Transfermark оценивает левого защитника в 20 млн евро. В этом сезоне Керкез провел 11 матчей в АПЛ , на его счету 2 результативные передачи. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь .