«Барса» может продлить контракт со Шченсным. Вратарь не сыграл ни одного матча, но в клубе довольны его работой

«Барселона» может продлить контракт с Войчехом Шченсным.

Польский голкипер, возобновивший карьеру и подписавший соглашение до конца сезона, пока не провел за каталонцев ни одного матча. Основным вратарем в отсутствие травмированного Марка-Андре тер Стегена выступает Иньяки Пенья .

При этом в клубе довольны тем, как поляк подошел к своей роли, сообщает Marca. Он принимает свое положение и усердно работает на случай, если ему придется сыграть. По словам источников, вратарь демонстрирует «образцовое отношение» к делу.

«Шченсны еще не играл. Первое, для чего он пришел, – обеспечить баланс и конкурентоспособность. Это человек, которого очень любят в раздевалке, он пришел с позитивным настроем, и это важно для динамики в команде. Мы довольны тем, чего он достиг.

Решение об [участии] в игре всегда будет приниматься тренером, но я думаю, что конкурентоспособность в команде важна. Мы хотим, чтобы Шченсны и Иньяки [Пенья] боролись за место в составе. Они должны работать и уважать друг друга», – сказал ранее спортивный директор «Барсы» Деку в интервью Mundo Deportivo.

Если изменений не будет, клуб будет вести с польским вратарем переговоры о продлении контракта на еще один сезон, сообщает Marca.

И Деку, и Ханси Флик понимают, что хорошо иметь трех вратарей на случай, если один из них получит травму или решит уйти.

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