Фермин о 6:1 и первом хет-трике за «Барсу»: «Надеюсь, партнеры подпишут мне мяч, это все благодаря им. Мне комфортно играть атакующего хавбека, так могу показывать свой футбол»
Фермин Лопес высказался о первом хет-трике за «Барселону».
Каталонцы разгромили «Олимпиакос» (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Фермин забил три мяча и был признан игроком матча.
«Это мечта, которая сбылась, мой первый хет-трик за «Барсу». Теперь надеюсь, что партнеры по команде подпишут мне мяч, потому что все это благодаря им.
Мне комфортнее играть на позиции атакующего полузащитника, там я могу показывать свой футбол, забивать голы и отдавать передачи, но я готов помочь тренеру в любой ситуации.
Быть в стартовом составе на Эль-Класико? Это решение тренера», – сказал полузащитник «Барселоны» в эфире Movistar Liga de Campeones.
Следующий матч «Барселона» проведет на выезде с «Реалом» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги.
