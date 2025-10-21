Фермин о 6:1 и первом хет-трике за «Барсу»: «Надеюсь, партнеры подпишут мне мяч, это все благодаря им. Мне комфортно играть атакующего хавбека, так могу показывать свой футбол»

Фермин Лопес высказался о первом хет-трике за «Барселону».

Каталонцы разгромили «Олимпиакос » (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Фермин забил три мяча и был признан игроком матча.

«Это мечта, которая сбылась, мой первый хет-трик за «Барсу». Теперь надеюсь, что партнеры по команде подпишут мне мяч, потому что все это благодаря им.

Мне комфортнее играть на позиции атакующего полузащитника, там я могу показывать свой футбол, забивать голы и отдавать передачи, но я готов помочь тренеру в любой ситуации.

Быть в стартовом составе на Эль-Класико? Это решение тренера», – сказал полузащитник «Барселоны» в эфире Movistar Liga de Campeones.

Следующий матч «Барселона » проведет на выезде с «Реалом» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги .