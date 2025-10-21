Смолов о Станковиче: «Не вижу в нем ни одного сильного качества, он даже не мотиватор. Ощущение, что он хочет отвалить уже из «Спартака», чтобы ему неустойку заплатили»

Федор Смолов оценил тренерские качества Деяна Станковича.

«Спартак» после 12 туров занимает 6-е место в Мир РПЛ , отставая от лидирующих «Локомотива» и «Краснодара» на семь очков.

«Я уже говорил, что нужно сделать со Станковичем . Селяви. Ничего не поменялось. Как я и говорил, он выиграет одну игру, все начнут визжать, что они прекрасно сыграли, бла-бла-бла. Глобально – прошло пять туров, ни #### (хрена – Спортс’‘) не поменялось. И не поменяется.

Не увольнять Станковича – удобная позиция для руководства. У тебя все время есть человек, на которого можно весь хейт свалить. Про руководство «Спартака » сейчас ничего не говорят, говорят про Станковича – уберите его!

У меня ощущение, что он хочет отвалить уже, чтобы ему неустойку заплатили. Сто процентов! Вот честно, я не вижу у Станковича ни одного сильного качества. Я с ним не работал, я с ним не разговаривал, но я не вижу в нем ни одного сильного качества как в тренере. Я думаю, что он даже не мотиватор. Если бы он был мотиватором, команда в дерби с ЦСКА не выглядела бы так, как она выглядела», – сказал бывший нападающий «Краснодара» в своей программе SMOL FM на YouTube-канале BetBoom Sports.