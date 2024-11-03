Шченсны курил с президентом Польши и предлагал Сарри сигарету. Из-за курения сел на лавку в «Арсенале» 🚬

Однажды подымил перед серией пенальти.

Войчех Шченсны внезапно заехал в «Барселону». И даже там не бросил вредную привычку. После разгромной победы в класико поляка засекли курящим в раздевалке.

Сразу после перехода вратарь дал понять, что не собирается завязывать. «Есть вещи, которые я не меняю. И никого не касается, курю ли я. Это не влияет на мою игру, я работаю вдвое усерднее. Я не курю перед детьми, так как не хочу оказывать плохое влияние. Иногда кто-то делает фото с деревьев, где я курю. Это их дело, а не мое», – говорил Шченсны.

Шченсны давно курит и особо не прячется. Венгер знал о тяге к сигаретам

Нельзя точно сказать, когда Шченсны впервые закурил. Поляк не слишком охотно разговаривает на эту тему. Но ясно одно: Войчех курит давно и не скрывает это. В польских медиа заговорили о привычке летом 2013-го. Тогда 23-летнего вратаря подловили с сигаретой в ресторане.

А через месяц Шченсного засекли на музыкальном фестивале в Гдыне – с сигаретой в руках.

Тогда поляк играл за «Арсенал». И регулярно курил. По словам вратаря, Арсен Венгер знал об этом и не запрещал. В сборной Польши с этим тоже не было проблем.

Из-за курения в раздевалке Шченсны сел на лавку в «Арсенале» и получил 25 тысяч фунтов штрафа

Венгер закрывал глаза на курение Шченсного. Но было правило – никаких сигарет в раздевалке. 1 января 2015-го вратарь его нарушил. «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» 0:2. Шченсны ошибся в эпизодах с голами и после свистка живо помчал в раздевалку снимать стресс.

«Из-за эмоций от игры я выкурил сигарету, когда команда еще была на поле. Я пошел в зону душевых, которая находилась в другом конце раздевалки. Кто-то меня засек, это был даже не босс. Ему просто доложили. Я встретился с Венгером через пару дней, он спросил меня, правда ли это, и я ответил: «Да», – вспоминал поляк.

Венгер не закатывал скандалов, а просто впаял штраф в 25 тысяч фунтов. Потом тренер добавил, что Шченсны побудет вне состава некоторое время в воспитательных целях.

«Я думал вернуться через несколько недель, но Оспина отлично отыграл. У меня было два варианта – ждать и пытаться вернуть место в основе или доказать, что я лучший вратарь в мире, уйдя в аренду», – говорил Шченсны.

Войчеху остался только Кубок Англии: он отыграл 5 матчей и в итоге помог «Арсеналу» взять трофей. В конце сезона кипер укатил в аренду в «Рому», где был очень хорош.

В «Роме» Шченсного оставляли вне состава за курение после 1:6 с «Барсой»

В «Роме» Шченсны влился в основу. За два года в Риме поляк стал лучшим вратарем в Серии А. В интервью The Independent голкипер говорил, что все вредные привычки оставил в Лондоне: «В «Арсенале» меня ловили, и я честно признавался. В «Роме» ничего такого уже не случалось».

Но, похоже, окончательно завязать не вышло. В ноябре 2015-го поляк пропустил 6 голов от «Барсы» в групповом этапе Лиги чемпионов. И чтобы справиться с эмоциями, закурил после матча.

На следующий матч – против «Аталанты» – Шченсны остался вне состава. В «Роме» решение назвали техническим. Тренер Руди Гарсия уверял, что в команде просто нет вратаря номер один. И вообще, в воротах у «Ромы» проблем нет, а игрокам в других линиях надо бы прибавить.

Шченсны курил с президентом Польши

В годы выступлений за «Рому» случилась еще одна знаковая история. Вратарь покурил с президентом Польши Анджеем Дудой. Такой сюжет описал журналист Себастьян Сташевский в своей книге «Тайны Кадры» (Кадра – народной название сборной Польши).

На одной из встреч Дуда осторожно спросил босса Футбольного союза Польши Бонека, не выйдет ли тот с ним покурить. Слова Дуды услышал Шченсны: «О, господин президент также курит?». Тот ответил, что да.

«С президентом я еще не курил. Может, сигарету?» – спросил Войчех. Президент согласился.

«Я кайфовал. Я, Войтек из Грохува, стою и курю сигарету с президентом Польши и боссом Польской футбольной ассоциации. Господин Дуда оказался славным парнем», – рассказывал Шченсны.

В «Юве» курить разрешали. Поляк даже предлагал сигарету Сарри

Шченсны настолько заискрил в «Роме», что его захотел «Юве». В Турине правила оказались не таким суровыми: он получил добро на курение не только от клуба, но и от психолога. Поляк пропускал пару сигареток, когда накапливался стресс.

Потом в «Юве» пришел заядлый курильщик Маурицио Сарри. И Шченсны позволил себе дерзость, которая в другом клубе могла не прокатить. Сразу после победы в Серии А в 2020-м Щенсны раскурил сигарету и передал ее Сарри со словами «Вы заслужили», пока тот давал интервью перед камерами. Сарри передал сигарету помощнику и курить не стал, но шутку вратаря оценил.

В сборной Шченсны тоже курил (даже с главным тренером) – один раз прямо перед серией пенальти

В марте Польша в финале квалификации боролась за выход на Евро-2024. Вывел поляков на турнир Шченсны, потащив пенальти в послематчевой серии. В паузу между дополнительным временем и пенальти вратарь спустился в раздевалку и выкурил сигарету.

«Это были релаксационные процедуры. Я пошел в покое посмотреть, как они бьют пенальти, а в покое значит сидеть с дымком и смотреть пенальти. На самом деле то, что я делаю сегодня, уже не называется курением – это просто разогрев табака», – шутил Войчех.

В 2022-м Польша уже встречалась с Уэльсом в Лиге наций, и тогда после игры Шченсны тоже курил, спрятавшись в туалете. «Я пришел в раздевалку и подумал, что туалет горит. Я слышал, что Войчех там. Спрашиваю: «Войчех, что происходит?» Он ответил, что вода сливается и валит дым», – вспоминал тогдашний тренер Польши Чеслав Михневич.

Опытный Шченсны как-то рассказывал, что для футболиста лучшее место уединиться с сигаретой – туалет или душ. Если туалет не закрывается плотно, лучше гнать в душ. «Там пар от воды, все быстро улетает в вентиляцию, и ты ничего не чувствуешь», – делился вратарь.

Многие удивились, когда на Евро-2020 фотографы засекли Шченсного с сигаретой накануне матча с Испанией (1:1) прямо перед автобусом сборной – на виду у всей команды. На пресс-конференции об этом спросили главного тренера. Паулу Соузу вопрос взбесил: «Знаешь, что для меня худшее? Папарацци, которые фотографируют из кустов. Есть много футболистов, которые курят, но Войчех делает это не на глазах у всех. А вот делать такие снимки из укрытия даже хуже, чем курить».

С нынешним тренером Михалом Пробежем вратарь даже курил вместе.

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Mundo Deportivo писал, что Шченсны был заядлым курильщиком, сейчас он курит редко. И в основном чтобы снять стресс. Помимо сигарет, вратарь любит медитации.

Польский врач-токсиколог Эрик Матушкевич говорил, что никотин не позволяет снимать стресс, а действует скорее наоборот. Расслаблять может сам процесс. Человек отдаляется от проблем, перестает о них думать и дистанцируется.

«Напротив, никотин вызывает мышечную дрожь и подергивания. Никотин не успокаивающее вещество. А психоактивное и стимулирующее, – делился Матушкевич. – Я бы посоветовал ему бросить курить. Если бы он не курил, то определенно стал бы еще лучшим футболистом».

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Paolo Bruno, Alex Grimm, Lintao Zhang/International Champions Cup; IMAGO/Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press ; FENOMEN ; Daily Mail