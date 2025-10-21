Холанд забил в 12 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 22 гола на отрезке

Эрлинг Холанд забил в 12-м матче подряд.

Нападающий «Манчестер Сити » открыл счет в игре с «Вильярреалом » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

В последний раз норвежец уходил с поля без гола 23 августа. В каждом из 12 последующих матчей за «горожан» и сборную он забивал как минимум один мяч. Всего на его счету 22 мяча на этом отрезке.

