Холанд забил в 12 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 22 гола на отрезке
Эрлинг Холанд забил в 12-м матче подряд.
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет в игре с «Вильярреалом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
В последний раз норвежец уходил с поля без гола 23 августа. В каждом из 12 последующих матчей за «горожан» и сборную он забивал как минимум один мяч. Всего на его счету 22 мяча на этом отрезке.
