Шченсны о «Барсе»: «На месте тренера я бы тоже не ставил себя сейчас. Пенья не давал оснований оставлять его на скамейке. Я готов на 100 %, но команда работает хорошо»
Войчех Шченсны не переживает из-за отсутствия игрового времени в «Барселоне».
34-летний вратарь, присоединившийся к каталонцам в начале октября, еще не дебютировал за клуб. После травмы Марка-Андре тер Стегена в качестве основного вратаря сейчас выступает Иньяки Пенья.
«Иньяки Пенья не давал Флику никаких оснований оставлять его на скамейке запасных.
Мы много говорили. Я уже сказал тренеру, что готов на сто процентов, но команда работает хорошо. Если она функционирует, не надо ее трогать.
Если бы я был на месте тренера, я бы тоже не ставил себя играть сейчас. У меня будет возможность сыграть позже. Прямо сейчас команда работает очень хорошо, это главное», – сказал голкипер «Барселоны» в интервью Eleven Sports.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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