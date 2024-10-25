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Шченсны о «Барсе»: «На месте тренера я бы тоже не ставил себя сейчас. Пенья не давал оснований оставлять его на скамейке. Я готов на 100 %, но команда работает хорошо»

Войчех Шченсны не переживает из-за отсутствия игрового времени в «Барселоне».

34-летний вратарь, присоединившийся к каталонцам в начале октября, еще не дебютировал за клуб. После травмы Марка-Андре тер Стегена в качестве основного вратаря сейчас выступает Иньяки Пенья.

«Иньяки Пенья не давал Флику никаких оснований оставлять его на скамейке запасных.

Мы много говорили. Я уже сказал тренеру, что готов на сто процентов, но команда работает хорошо. Если она функционирует, не надо ее трогать.

Если бы я был на месте тренера, я бы тоже не ставил себя играть сейчас. У меня будет возможность сыграть позже. Прямо сейчас команда работает очень хорошо, это главное», – сказал голкипер «Барселоны» в интервью Eleven Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoВойчех Шченсны
logoИньяки Пенья
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