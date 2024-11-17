Президент «Сьона»: «Не жалеем о подписании Миранчука. Нужно время для адаптации. Скоро он будет на высшем уровне»
Президент «Сьона» высказался об Антоне Миранчуке.
«Мы не жалеем о подписании Миранчука. Это вполне нормально, что у него нет результативных действий. Антону требуется время для адаптации. Скоро он будет на высшем уровне!» – сказал Кристиан Константин.
В сентябре Миранчук подписал контракт до 30 июня 2026 года со «Сьоном». Он провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.
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