Антон Миранчук может не сыграть до конца года. У полузащитника «Сьона» травма приводящей мышцы бедра («СЭ»)

Антон Миранчук может не сыграть до конца года.

В воскресенье «Сьон» сообщил о травме российского полузащитника, из-за которой он пропустил матч с «Люцерном» (4:2) в чемпионате Швейцарии. Характер повреждения не уточнялся

По информации «Спорт-Экспресса », у Миранчука возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. Антон может не выйти на поле до конца 2024 года.

Миранчук перешел «Сьон » в сентябре этого года и провел 7 матчей в швейцарском чемпионате, не отметившись результативными дейстиями.