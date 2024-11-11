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Антон Миранчук может не сыграть до конца года. У полузащитника «Сьона» травма приводящей мышцы бедра («СЭ»)

Антон Миранчук может не сыграть до конца года.

В воскресенье «Сьон» сообщил о травме российского полузащитника, из-за которой он пропустил матч с «Люцерном» (4:2) в чемпионате Швейцарии. Характер повреждения не уточнялся

По информации «Спорт-Экспресса», у Миранчука возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. Антон может не выйти на поле до конца 2024 года.

Миранчук перешел  «Сьон» в сентябре этого года и провел 7 матчей в швейцарском чемпионате, не отметившись результативными дейстиями.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
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