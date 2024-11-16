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Кроос допускает возвращение в «Реал»: «В каком качестве – будет видно позже. Сейчас я занят своими проектами, но в будущем могу заняться чем-то в клубе»

Тони Кроос не исключает, что вернется в «Реал» на какую-нибудь должность.

«Значение «Реала» для меня всегда будет неизменно. Это был очень долгий, великолепный, успешный и по-настоящему теплый этап в моей жизни. Это останется со мной навсегда. Я всегда буду чувствовать себя частью «Реала», в этом нет никаких сомнений. Я всегда буду защищать «Реал», я всегда буду на его стороне. Это не изменится, наши отношения слишком близки.

Вопрос возвращения в «Реал» пока не актуален для меня. На данный момент я бы сказал нет, несмотря на то, как тесно я связан с клубом. Но я не говорю, что никогда в жизни не буду иметь ничего общего с «Реалом», я этого не исключаю. В каком качестве – это будет видно позже; возможно, через несколько лет после окончания моей карьеры я лучше пойму, в каком направлении двигаться и видит ли клуб меня в какой-либо роли.

Но я не исключаю, что однажды меня можно будет увидеть в «Реале» в каком-то качестве. В любом случае в данный момент я очень занят, полностью сосредоточен на своих проектах, поэтому я не стал бы добавлять что-то еще.

Но, как я уже сказал, учитывая мою близость к «Реалу» и мои отношения с клубом, я никогда не исключаю возможности того, что в будущем займусь чем-то, связанным с «Реалом», – сказал бывший полузащитник мадридского клуба в своем подкасте Einfach mal luppen.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТони Кроос
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