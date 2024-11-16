Гризманн не знает, останется ли в «Атлетико» на следующий сезон. Клуб предлагает ему новый контракт, форвард интересен «Лос-Анджелесу» (Relevo)
Антуан Гризманн еще не определился со своим будущим.
Контракт 33-летнего нападающего с «Атлетико» истекает в июне 2026 года. Француз еще не знает, останется ли он в команде на следующий сезон, пишет Relevo. Гризманн будет принимать решение, действуя на благо своей семьи. Интерес к Антуану проявляет «Лос-Анджелес» из МЛС.
Первые контакты относительно продления соглашения между игроком и мадридским клубом уже состоялись. Стороны договорились отложить дальнейшие переговоры до 2025 года.
В текущем сезоне Ла Лиги форвард провел 13 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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