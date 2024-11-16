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«Тоттенхэм» продлит контракт с Соном до 2026 года. Вингер проводит 10-й сезон в клубе

«Тоттенхэм» продлит контракт с Сон Хын Мином.

Соглашение южнокорейского футболиста с лондонским клубом действует до конца этого сезона. Ожидается, что «шпоры» активируют опцию, которая продлит его еще на один год, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Отмечается, что сам вингер хочет остаться в своей нынешней команде.

В текущем розыгрыше АПЛ Сон провел 8 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Это его 10-й сезон в составе английской команды.

Подробная статистика игрока – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoСон Хын Мин
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