«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью ведущего солиста Мариинского театра Шклярова
«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью премьера Мариинского театра.
В Мариинском театре подтвердили «Фонтанке», что артист трагически погиб. Шклярову было 39 лет.
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Владимира Шклярова.
Премьер Мариинского театра и преданный болельщик сине-бело-голубых ушел из жизни в ночь с 15 на 16 ноября.
Владимир Шкляров был частым гостем «Газпром Арены», всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров «Зенита».
Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким артиста», – говорится в заявлении «Зенита».
Изображение: t.me/fczenit/22842
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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