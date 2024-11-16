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«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью ведущего солиста Мариинского театра Шклярова

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью премьера Мариинского театра.

В Мариинском театре подтвердили «Фонтанке», что артист трагически погиб. Шклярову было 39 лет.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Владимира Шклярова.

Премьер Мариинского театра и преданный болельщик сине-бело-голубых ушел из жизни в ночь с 15 на 16 ноября.

Владимир Шкляров был частым гостем «Газпром Арены», всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров «Зенита».

Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким артиста», – говорится в заявлении «Зенита».

Изображение: t.me/fczenit/22842

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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