Уругвай вышел на 2-е место в отборе ЧМ-2026, одолев Колумбию (3:2). Угарте забил победный гол на 101-й минуте
Сборная Уругвая вышла на второе место в квалификации ЧМ-2026.
Сегодня команда Марсело Бьелсы вырвала победу у Колумбии (3:2), победный гол на 101-й минуте забил хавбек «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте.
После 11 туров у Уругвая и Колумбии по 19 очков, но уругвайцы опережают соперников по разнице мячей.
Лидирует в турнире сборная Аргентины с 22 баллами. Бразилия с 17 очками занимает 4-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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