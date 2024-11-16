Уругвай вышел на 2-е место в отборе ЧМ-2026, одолев Колумбию (3:2). Угарте забил победный гол на 101-й минуте

Сборная Уругвая вышла на второе место в квалификации ЧМ-2026.

Сегодня команда Марсело Бьелсы вырвала победу у Колумбии (3:2), победный гол на 101-й минуте забил хавбек «Манчестер Юнайтед » Мануэль Угарте .

После 11 туров у Уругвая и Колумбии по 19 очков, но уругвайцы опережают соперников по разнице мячей.

Лидирует в турнире сборная Аргентины с 22 баллами. Бразилия с 17 очками занимает 4-е место.