Максименко о Промесе: «Скучаю по Квинси, он стал частью «Спартака». Хотелось бы поскорее увидеться с ним в России»

Александр Максименко признался, что скучает по Квинси Промесу.

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» выступает за «Дубай Юнайтед» из 2-й лиги ОАЭ. Промес провел за клуб 3 матча, забив по голу в каждом из них.

– Вижу голы Квинси в социальных сетях, но не общался с ним. Конечно, скучаю по Промесу. Он давно был в «Спартаке » и уже стал частью команды. Хотелось бы поскорее увидеться с ним здесь, в России.

– Веришь, что сыграешь еще с Промесом в одной команде?

– Не знаю, что завтра будет, потому не могу ответить, – сказал вратарь «Спартака».

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.