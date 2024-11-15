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Максименко о мечте поиграть за топ-клуб Европы: «Барселона», «Реал», «Бавария» – любая команда. Нет ничего невозможного, но конкретных предложений я не получал»

Александр Максименко рассказал о желании поиграть в Европе.

Ты же слышал, кто по версии Кафанова должен быть следующим российским вратарем в Европе?

– Знаю, что он меня назвал. Я сконцентрирован сейчас на сборной и по ходу сезона – на «Спартаке». А что там будет дальше – не знаю. Себя самого тяжело оценивать.

Еще Кафанов говорил, что сейчас для вратарей стала предельно важна игра ногами. В какой момент начал этому уделять внимание?

– Прямо с детства. В ростовской академии имени Понедельника работали сербы, и они уже тогда говорили – за этим будущее.

Методологию разрабатывал еще Александр Веселинович. Нас заставляли играть коротко, несмотря на результат и ошибки. И это давало плоды. В одном из интервью ты говорил, что мечтаешь попасть в «Барселону»…

– На самом деле, просто так сказал. «Барселона», «Реал», «Бавария» – любая топовая команда.

Звучит как что-то фантастическое, однако пример Сафонова в «ПСЖ» показывает, что все реально?

– Я не знаю, как складывалось у Моти. Просто не представляю, как происходят такие трансферы, но нет ничего невозможного.

Сейчас на радарах нет ничего – ни одного конкретного предложения из Европы я не получал.

В одном из старых интервью ты говорил, что учишь английский три раза в неделю по полтора часа. Не забросил?

– Не полностью, но уже намного меньше занимаюсь. Больше этапами получается. Иногда два раза в неделю, однако сейчас подзабил.

Стараюсь заставлять себя, иногда жена подталкивает. Вообще, все говорят, что английский нужен – и это правда.

Чтобы быть готовым к трансферу в Европу?

– Необязательно. Даже сейчас, в отпуске или при общении с игроками и тренерами. С теми же спортивными директорами, – сказал вратарь «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoВиталий Кафанов
logoАлександр Максименко
logoМатвей Сафонов
logoЧемпионат.com
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