Скалони про 1:2 с Парагваем: «Не собираюсь критиковать игроков. Знали, что матч будет сложным, соперник отлично защищался. Аргентина надеется вернуться на правильный путь»
Лионель Скалони не собирается критиковать игроков сборной Аргентины.
Команда проиграла Парагваю (1:2) в матче отбора ЧМ-2026. Поражение стало для аргентинцев вторым в последних 4 матчах.
«Я не собираюсь критиковать игроков. Я здесь для того, чтобы поддерживать их. Мы знали, что матч будет сложным. Мы хотим двигаться вперед и помочь нашим новым игрокам обрести уверенность.
В первом тайме мы хорошо сыграли, но гол соперника в самом начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, она отлично защищалась.
Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, всегда выкладывается на все сто. Мы проведем анализ и поймем, что мы можем сделать лучше», – сказал главный тренер аргентинцев.
Следующий матч в рамках квалификации сборная Аргентины проведет 20 ноября – дома против Перу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Albiceleste
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