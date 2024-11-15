Спаллетти об 1:0 с Бельгией: «Игроки бились как львы, когда соперники переходили на нашу половину. Во 2-м тайме поле стало тяжелым, мы потеряли четкость игры»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги игры с Бельгией.

«Скуадра адзурра» одержала победу со счетом 1:0 в 5-м туре Лиги наций .

«Игроки были хороши, но во втором тайме поле стало тяжелым, и мы немного потеряли четкость игры. Мы допустили слишком много ошибок при игре с мячом.

В таких условиях важно сохранять владение мячом, потому что адаптироваться к темпу соперника становится очень сложно.

Когда они переходили на нашу половину поля, нам становилось непросто, но игроки бились как львы», – сказал Спаллетти .