Спаллетти об 1:0 с Бельгией: «Игроки бились как львы, когда соперники переходили на нашу половину. Во 2-м тайме поле стало тяжелым, мы потеряли четкость игры»
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги игры с Бельгией.
«Скуадра адзурра» одержала победу со счетом 1:0 в 5-м туре Лиги наций.
«Игроки были хороши, но во втором тайме поле стало тяжелым, и мы немного потеряли четкость игры. Мы допустили слишком много ошибок при игре с мячом.
В таких условиях важно сохранять владение мячом, потому что адаптироваться к темпу соперника становится очень сложно.
Когда они переходили на нашу половину поля, нам становилось непросто, но игроки бились как львы», – сказал Спаллетти.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FootItalia
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