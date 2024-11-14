Иан Райт: «Зачем топ-игроку переходить в «Ман Сити», не зная, останется ли Пеп и что будет с обвинениями?»
Иан Райт считает, что топ-игрокам пока нет смысла переходить в «Манчестер Сити».
«Я не уверен, что Гвардиола останется, не уверен, что там происходит с обвинениями. Если я топ-игрок, стану ли я переходить в такое место сейчас, не зная, останется ли Пеп и что будет с обвинениями?
Наверное, лучше подождать до лета. С «Ман Сити» связывают Субименди – зачем ему сюда переходить при такой неопределенности?» – сказал бывший форвард «Арсенала» в подкасте Stick to Football.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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