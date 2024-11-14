Иан Райт: «Зачем топ-игроку переходить в «Ман Сити», не зная, останется ли Пеп и что будет с обвинениями?»

Иан Райт считает, что топ-игрокам пока нет смысла переходить в «Манчестер Сити».

«Я не уверен, что Гвардиола останется, не уверен, что там происходит с обвинениями. Если я топ-игрок, стану ли я переходить в такое место сейчас, не зная, останется ли Пеп и что будет с обвинениями?

Наверное, лучше подождать до лета. С «Ман Сити » связывают Субименди – зачем ему сюда переходить при такой неопределенности?» – сказал бывший форвард «Арсенала» в подкасте Stick to Football.