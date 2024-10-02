Роман Ротенберг: «Лукашенко сказал: «Фальковский, убери тягомотину». Пытаемся убрать тягомотину. Следуем указанию президента Беларуси»

Роман Ротенберг ответил на вопрос об отношении к Степану Фальковскому.

– Вы, мне кажется, особо тепло относитесь к Степану Фальковскому. Вы любите и пошутить, даже на встрече с президентами вы нет-нет да Степана отмечаете.

– Александр Григорьевич (Лукашенко – Спортс’’) сказал Степану: «Фальковский , убери тягомотину». Пытаемся убрать тягомотину. Следуем указанию президента Беларуси.

Вообще хоккей – это семья. Мы одна большая хоккейная семья. Нам есть чему поучиться у белорусов, а белорусам есть чему поучиться у нас.

Это как командная игра – где-то нам нужно сыграть в пас, чтобы вместе победить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.