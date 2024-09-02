Александр Лукашенко: «В памяти белорусского народа Медведь навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма»

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-борца Медведя

Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь скончался на 87-м году жизни.

Медведь был вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, тренером олимпийской сборной страны по вольной борьбе, президентом Белорусской федерации борьбы.

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта Александра Васильевича Медведя. Ушел из жизни великий атлет, тренер, общественный деятель.

Он трижды поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала, демонстрируя на ковре виртуозную технику и богатырскую мощь, был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта.

В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма», – отметил президент Беларуси.