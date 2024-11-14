ФИФА показала новый трофей КЧМ из 24-каратного золота. На нем есть карта мира и надписи на 13 языках, при разработке вдохновлялись таблицей Менделеева и астрономией

ФИФА показала новый трофей клубного чемпионата мира.

Дизайн приза разработан совместно с ювелирной компанией Tiffany & Co и украшен деталями, «отражающими богатую историю футбола».

«Кубок клубного чемпионата мира по футболу покрыт 24-каратным золотом, украшен замысловатыми надписями, выгравированными лазером на обеих сторонах, где представлены тексты и изображения, рассказывающие о богатой истории футбола. Они включают карту мира и названия всех 211 ассоциаций и шести конфедераций – членов ФИФА, что отражает географическое и культурное разнообразие этой прекрасной игры.

На центральном диске трофея изображен ряд значков, отражающих футбольные традиции, включая символы стадионов и футбольной экипировки, а также карту мира. Трофей также украшен выгравированными надписями на 13 языках и шрифтом Брайля, что еще раз подчеркивает инклюзивный дух игры и делает наследие турнира доступным для самой разнообразной публики со всего мира.

Есть место для лазерной гравировки эмблем клубов-победителей 24 розыгрышей турнира. Кроме того, трофей может трансформироваться из щита в многогранную и орбитальную конструкцию – легко адаптируемый дизайн, который создает мощную визуальную структуру.

Знаменитые золотые пластинки «Вояджера», использовавшиеся во время дальних космических полетов НАСА в 1970-х годах, периодическая таблица Менделеева, карты путешественников-первопроходцев, астрономические наблюдения – все это сыграло свою роль в разработке концепции трофея.

На трофее, посвященном как прошлому, так и будущему этого вида спорта, изображены символы небесных тел, представляющие приблизительное расположение планет в момент основания ФИФА в субботу, 21 мая 1904 года, в Париже, Франция, и в момент проведения матча открытия турнира, который состоится 15 июня 2025 года в Майами, США.

На кубке выгравировано вдохновляющее послание чемпионам, в том числе следующая фраза: «Обладатели этого трофея, история принадлежит вам! Вы являетесь свидетелем момента, который представляет собой вершину клубного футбола, доступную немногим, но прославляемую многими». Эти слова отражают статус трофея как символа величия, прославляющего легенды прошлого и вдохновляющего клубы по всему миру», – говорится в заявлении ФИФА .

Клубный чемпионат мира в новом формате впервые состоится летом 2025 года. В нем примут участие 32 команды.

Изображение: https://inside.fifa.com/