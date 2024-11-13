«Ювентус» уволил Монтеро из Next Gen. Новым тренером стал Брамбилла, уже возглавлявший вторую команду
«Ювентус» сменил главного тренера команды Next Gen.
Паоло Монтеро был уволен с поста тренера резервной команды туринцев.
Уругвайский специалист проработал с молодежью два года, руководя «Ювентусом» до 19 лет, а затем возглавив команду с игроками до 23 лет в финальной части сезона-2023/24.
Клуб объявил, что его место займет Массимо Брамбилла. 51-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2025 года.
Итальянец уже тренировал Next Gen с 2022 по лето 2024 года, дойдя до финала Кубка Италии в первом сезоне в Серии C, а также выйдя в квалификацию плей-офф в прошлом году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
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