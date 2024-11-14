«Лада-Тольятти» снимется с LEON Второй лиги Б (Metaratings)
«Лада-Тольятти» снимется с первенства LEON Второй лиги Б.
Футболистам уже объявили, что клуб из Самарской области уходит из профессионального футбола, сообщает Metaratings.ru.
В минувшем сезоне «Лада» заняла в 4-й группе 9-е место из 14, тогда как ставилась задача попасть в топ-3. Домашние матчи клуб проводил в Сызрани.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости