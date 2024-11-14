«Лада-Тольятти» снимется с LEON Второй лиги Б (Metaratings)

«Лада-Тольятти» снимется с первенства LEON Второй лиги Б.

Футболистам уже объявили, что клуб из Самарской области уходит из профессионального футбола, сообщает Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Лада» заняла в 4-й группе 9-е место из 14, тогда как ставилась задача попасть в топ-3. Домашние матчи клуб проводил в Сызрани.