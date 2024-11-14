Талалаев о Батракове: «У «Химок» зимой была возможность попробовать подписать Алексея. Но он очень быстро пошел в гору. Главное, чтобы не накрыл синдром второго года»

Андрей Талалаев рассказал, что «Химки» рассматривали подписание Алексея Батракова.

«У «Химок» всегда были хорошие отношения с «Локомот ивом», несколько ребят, прошедших через систему подмосковного клуба, работают в школе железнодорожников, а с Дмитрием Ульяновым (спортивный директор «Локо» – Спортс”) мы вместе росли. За их молодежью внимательно следили.

Прошлой зимой мы рассматривали Батракова, вратаря Митрова, который сейчас в «Шиннике», и еще одного защитника из «Локомотива» — Погосова. Эти кандидатуры были на столе у Туфана Садыгова (инвестор «Химок» – Спортс”). Была возможность попробовать подписать Батракова. Но он очень быстро пошел в гору. «Локомотив» как раз повез его на сбор с основой, разглядели парня — и раз-раз, заиграл.

Удивил ли такой прогресс Алексея ? Знаете, я часто ходил на «Сапсан Арену» на игры молодежки «Локомотива». Повторю, он очень быстро раскрылся! Главное, чтобы не накрыл синдром второго года, о чем все говорят.

Помните, как Измайлов стрельнул? Или взять Захаряна: очень яркий первый сезон, потом уже попроще. Лишь бы не ушла эффективность. А так, конечно, такие футболисты рождаются не каждые 5-10 лет. В 19 так разрывать Премьер-лигу по «гол+пас» — видно, что и талантливый, и обученный, и нестандартый. Когда все это вместе, то получается такой игрок», — сказал тренер «Балтики», возглавлявший «Химки » с апреля 2023 года по июнь 2024-го.