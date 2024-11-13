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Агент Батракова о новом контракте с «Локо»: «Когда ребята уйдут в отпуск после этой части чемпионата, встретимся и начнем разговаривать»

Агент Алексея Батракова сообщил, когда обсудит новый контракт игрока с «Локо».

Ранее стало известно, что «Локомотив» улучшил условия контракта Алексея Батракова раньше предполагаемого срока.

«Когда подписали дополнительное соглашение, оформили устную договоренность: по окончании этой части чемпионата, когда ребята уйдут в отпуск, мы встретимся и начнем разговаривать по новому контракту», – рассказал Владимир Кузьмичев.

Нынешнее соглашение 19-летнего футболиста истекает летом 2027 года. 

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей в Мир РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Полная статистика игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
агенты
Владимир Семенович Кузьмичев
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Батраков
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