Агент Батракова о новом контракте с «Локо»: «Когда ребята уйдут в отпуск после этой части чемпионата, встретимся и начнем разговаривать»

Агент Алексея Батракова сообщил, когда обсудит новый контракт игрока с «Локо».

Ранее стало известно, что «Локомотив » улучшил условия контракта Алексея Батракова раньше предполагаемого срока.

«Когда подписали дополнительное соглашение, оформили устную договоренность: по окончании этой части чемпионата, когда ребята уйдут в отпуск, мы встретимся и начнем разговаривать по новому контракту», – рассказал Владимир Кузьмичев .

Нынешнее соглашение 19-летнего футболиста истекает летом 2027 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей в Мир РПЛ , забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Полная статистика игрока доступна по ссылке .