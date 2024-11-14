Дини о стычке с экс-директором «Уотфорда»: «Я схватил его за шею, оторвал от пола и сказал: «Над кем, черт возьми, ты смеешься? Я тебя закопаю». Вся команда наблюдала за этим»

Трой Дини рассказал о жесткой стычке со спортивным директором «Уотфорда».

По словам экс-игрока «Уотфорда », причиной конфликта стало то, что ему показалось, что Кристиано Джаретта смеялся над ним во время тренировки.

«Я разозлился не на 30 процентов, а на все 300. Я сказал себе: «Ты действительно позволишь ему смеяться тебе в лицо?»

Я сразу же повернулся и подошел к нему: «В чем гребаная проблема? Над кем, черт возьми, ты смеешься? Ты заплатишь за все, или завтра утром тебя выволокут из офиса за твой гребаный галстук».

Он нервно рассмеялся, и я снова подумал, что он смеется надо мной, поэтому я схватил его за шею и сказал: «Только попробуй посмеяться надо мной еще раз. Я тебя закопаю, черт возьми».

Я понял, что схватил его и оторвал от пола. Вся команда, наблюдавшая за происходящим, говорила: «Ох, черт возьми, что случилось», – рассказал Дини .